Professor over economische situatie Fryslân: "We hebben diepe zakken"

Prof. dr. Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse bij Rijksuniversiteit Groningen. Hij weet veel van de arbeidsmarkt en de regionale economie. Ook is Van Dijk voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Noord-Nederland.

"De wereld vergaat nog niet"

Van Dijk over de persconferentie van het kabinet: "Ik schrok dinsdag wel, want er werd eigenlijk niets gezegd over de economie. Met name voor toerisme en horeca is het moeilijk. Het seizoen zit er nu aan te komen. De meivakantie stond voor de deur, de festivals zijn nu geschrapt." Het geeft een grote klap, maar het is volgens hem ook niet zo dat de wereld vergaat. "Er was een onderzoek dat zo'n 15 procent van de beroepen er echt last van heeft. Zoals de horeca, en de helft ervan zit in de zorg. Maar het grootste deel, 85 procent, kan nog wel aardig door. Straks kunnen de kinderen weer wat naar school, daardoor komt er ook meer ruimte voor werkende ouders."

De regering heeft wel een verantwoordelijkheid voor de mensen, vindt Van Dijk. "Daar heb ik dinsdag niets over gehoord. ZZP'ers en horecamensen raken hun baan kwijt. Bedrijven gaan over de kop. Ik zou zeggen: de regelingen moeten duidelijker en langer duren om dat te beperken."

Steun aan andere landen

De 19 miljard die het kabinet heeft toegezegd, noemt Van Dijk maar 'peanuts.' "We deden het economisch zeer goed en zijn zuinig geweest. Daar hebben we nu voordeel van. Dat zegt de minister ook, we hebben diepe zakken. Als het een half jaar duurt en het blijft beperkt, dan moeten ze even de portemonnee trekken, maar dan kan het wel. De landen om ons heen hebben er meer last van dan wij." En die landen moeten volgens Van Dijk wel worden geholpen als het straks erg slecht gaat. "Nederland is een van de landen die enorm profiteert van Europa. Dus wij willen ook niet dat Italië en Spanje het moeilijk krijgen."