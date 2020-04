Thialf zegt huurcontract met UNIS Flyers op

Dat zou misschien betekenen dat de huur flink omhoog gaat voor de Flyers. "De gesprekken moeten reëel zijn. Wij zijn één van de duursten in Nederland qua huur dat we betalen. En we moeten zorgen dat de sport zich kan ontwikkelen en gezond blijft. Die balans moet je vinden. Volgens mij waren de prijzen die we het afgelopen jaar hadden daar prima voor."

Investeringen

Thialf staat er financieel slecht voor. Het schaatsstadion heeft een tekort van bijna 700.000 euro en dat loopt het komende jaar verder op. De Flyers willen in het nieuwe contract graag nieuwe afspraken maken over de investeringen. "Wij hebben al aangegeven dat de baan niet helemaal safe was, bij de veiligheid van de ijshockeybaan stonden nog vraagtekens bij, er zaten gaten in de netten, bij de vloer zitten ook vraagtekens. Dat zijn ook onderdelen van het contract."