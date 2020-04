Sinne, speciaal onderwijsschool in Sneek: "Een lege school, daar is niets aan"

Dinsdag deed het kabinet de mededeling dat het lager onderwijs binnenkort weer gaat openen: het is een eerste kleine versoepeling van de coronamaatregelen. Zodoende moeten scholen nu nadenken over hoe ze dat veilig kunnen aanpakken. Voor een school als Sinne, waar ze speciaal lager- én voortgezet onderwijs verzorgen, komen bepaalde zaken net even wat anders. "Voor kinderen tot 12 jaar gaan we in alle gevallen straks weer open," zegt directeur Peter Zeldenrust. "Er wordt gekeken naar hoe we dat gaan organiseren, bijvoorbeeld naar welke kinderen we op welke tijden zullen hebben."

Genoeg zeep

Zeldenrust noemt nog enkele voorbeelden waar de school rekening mee moet houden: zo moet er natuurlijk genoeg zeep zijn voor handen of moeten leraren straks handschoenen gebruiken. "We hebben ook kinderen die soms moeten worden verschoond. Daar moeten we ook over nadenken," zegt Zeldenrust.

Aandoening

Bovendien is het niet voor iedere leerling verstandig om binnenkort weer naar school te gaan. "Er zijn ook kinderen die een aandoening hebben aan het hart of de longen. Waar doen we verstandig aan, hoe kunnen we zoiets goed doen? Dat zijn we aan het overleggen met de GGD en ouders." En omdat er daarnaast ook leraren zijn voor wie het virus consequenties heeft, is de school daarover druk in gesprek.

"Een lege school, daar is niets aan"

De Sinne heeft nog enkele weken om, zoals Zeldenrust het zegt, straks toch zoveel mogelijk leerlingen weer naar school te krijgen. Zeldenrust: "Een lege school, daar is niets aan. De collega's willen heel graag weer aan de slag en ik denk dat de kinderen er ook zin in hebben."