Vrouw ziet man met wapen rijden, politie houdt verdachte aan op A7

Ter hoogte van Gorredijk hebben politieagenten de bewuste auto aan de kant van de weg gezet. De bestuurder is er volgens de politie met een standaard-procedure uitgesproken. Het ging om een 20-jarige man uit De Fryske Marren. Hij is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.

Het wapen lag op dat moment in het dashboardkastje. Het bleek te gaan om een luchtdrukwapen.

De verdachte is gehoord en de politie heeft een proces-verbaal opgemaakt. Daarna mocht hij weer naar huis. Het wapen is in beslag genomen.