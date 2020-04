Provinciale Staten praten - voor het eerst digitaal - over recreatiesector

Het ging onder meer over de recreatie- en toerismesector. "Die hebben het op dit moment erg zwaar. Dat is verschrikkelijk. Daarom is het ook erg lastig om beleid op te stellen voor de komende 6-7 jaar, terwijl het nu op z'n kop staat," zegt D66-fractievoorzitter Romke de Jong.

Recreatie

D66 wil dat er een actieplan komt. "Ik hoop dat de provincie een verschil kan maken. De steunmaatregelen van het kabinet zijn niet afdoende. Wij zien dikke wolken boven de sector hangen, helemaal met de persconferentie van dinsdag. Wij hopen dat ons college de sector overeind kan houden. We denken dat mensen volgend jaar meer in het binnenland recreëren. Dan moeten we er ook zijn," vindt De Jong.

Gedeputeerden Sander de Rouwe en Avine Fokkens proberen in gesprek met de banken te gaan om ze te bewegen wat soepeler om te gaan met de voorwaarden. "Dat zou mooi zijn. Want sommige bedrijven hebben nu ineens een lening nodig. Het kost ook tijd, wat ondernemers niet hebben. Gedeputeerden kunnen er misschien voor zorgen dat er wat snelheid in komt."

IJsfabriek

Romke de Jong is naast politicus ook ondernemer, van de ijsfabriek De Jong in Gorredijk. "De productie voor supermarkten gaar goed, door heel Europa. Maar de ijskar voor festivals en evenementen, dat staat stil. Nul aan omzet sinds maart. We hebben grote ingrepen gedaan in de begroting en investeringen zijn uitgesteld. We bestaan al lang en kunnen wel een stoot hebben. Maar het blijft lastig."

Mei de post stemmen

De vergadering ging beter dan verwacht. "Het is natuurlijk wel even wennen, maar de snelheid zit er in en we kunnen goed praten. We krijgen ook debat. We hebben een voorbeeldfunctie, dus dat moet ook wel." Toch is De Jong nog niet tevreden over de stemwijze. Want dat moet nog op papier. Met de post moeten de stemmen worden opgestuurd. "Daar ben ik wel teleurgesteld in. In alle andere provincies kan wel digitaal gestemd worden. Dit gaat zo ouderwets. Ik hoop dat het beter wordt, dit past eigenlijk niet bij het snelle handelen van de Staten."