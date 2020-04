GGD: Eén nieuw coronasterfgeval, negen nieuwe positieve tests

Premier Rutte kondigde dinsdag aan dat de maatregelen voor een deel worden verruimd, maar dat er één lijn wordt aangehouden voor het hele land. Maar wat heeft het voor doel dat er ook in het noorden, waar het virus minder om zich heen grijpt, streng wordt gehandhaafd? "Het is juist goed om het landelijk te doen. Ten eerste omdat je er dan samen aan werkt en solidair bent met elkaar", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân.

"Het betekent ook dat als wij onze cijfers zo laag kunnen houden, de druk in onze ziekenhuizen veel lager is. Daarmee kunnen onze ziekenhuizen ook mensen uit meer getroffen gebieden overnemen." Premier Rutte zei dinsdag dat de druk op ziekenhuizen nog steeds hoog is. Dat moet eerst stabiliseren voor de maatregelen worden verruimd. "We moeten nog even geduld hebben met elkaar en met de zorg."

Schoolpersoneel getest

De scholen zijn blij dat ze binnenkort weer open kunnen. Premier Rutte zei wel dat dat alleen kan als het schoolpersoneel wordt getest. Volgens De Graaf is GGD Fryslân daar goed op voorbereid: "We hebben goed opgeschaald, er staan veel mensen klaar op te kunnen testen. Dat gebeurt nog altijd op uitnodiging en op verwijzing van een arts. We hebben een capaciteit van 100 per dag en we zitten nu op 70, dus daar kunnen zeker mensen bij." Over wie kan worden getest, moeten nog afspraken over worden gemaakt. "Het RIVM geeft daar richtlijnen voor en die volgen wij altijd, zowel voor zorgpersoneel als andere mensen."