Jongerenwerkers en jongeren in coronatijd

Voor cultureel werkers is digitale communicatie onmisbaar geworden in deze crisis. Waar ze voor het coronavirus hun doelgroep onder meer op straat, in het dorpshuis of de jeugdsoos troffen, nu gaan veel gesprekken via Facetime of apps. En dat vraagt een hele andere manier van werken en denken, zegt cultureel werker Redmar Severein. Hij hoort bij welzijnsorganisatie Kearn die in de hele gemeente Tytsjerksteradiel actief is.

Hij zegt dat er nu wel meer jongeren met eenzaamheid kampen. "Het is voor ons ook meer individueel werken nu. We zijn op zoek naar alternatieven zoals beeldbellen. We proberen op zoek te gaan naar de mensen waar je niets van hoort, om een hart onder de riem te steken. Van jongeren horen we dat ze het soms niet begrijpen, de maatregelen zijn soms ook nog wel wat onduidelijk voor jongeren."

Vallen en opstaan

Severein zegt dat alle maatregelen voor sommige jongeren wel lastig zijn. "Jongerenwerkers zijn geen handhavers. Maar als we hele zorgelijke dingen horen, gaan we dat wel overleggen. Dat doen we meestal met jongeren zelf. Maar dat kan ook in overleg met de politie. De meeste jongeren gaan er goed mee om. Toch blijft het vallen en opstaan en gaat het hier en daar ook mis. Er staan netjes drie jongeren bij elkaar, en dan komen er vijf bij. Wat doe je dan? Wie is de eerste 'bangerik' die zegt: ik ga weg en spreek anderen aan?"