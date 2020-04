Alle Friese openluchtspellen in 2020 lijken van de baan

Jelle Wesselius is voorzitter van Stichting Amateurtoaniel Fryslân en jurylid van de Gouden Gurbe, de oscar voor de openluchtspellen. Wesselius heeft van de meeste openluchtspellen al bericht gehad. "Het is onvoorstelbaar wat er dit jaar gebeurt, maar het is ook begrijpelijk. Het enige waar ik nog geen bericht van heb, is die van Jorwert. Maar ik kan me ook bijna niet voorstellen dat die wel doorgaat. Maar alle anderen zijn geschrapt. Ik heb hier al 13 op papier, er zijn natuurlijk meer, sommigen in een andere vorm."

"Ook al zit dat 'm in het kleine"

Het zijn niet alleen voorstellingen die aan het begin van de zomer zouden zijn. Wesselius: "Maar ook openluchtspellen in augustus en september, want die kunnen gewoon nog niet repeteren. Dan zit er niets anders op dan uitstel. De meesten gaan gewoon door naar volgend jaar. Je ziet ook weer initiatieven, uit nood geboren. Er wordt altijd wel weer gezocht naar wat anders. Ook al zit dat 'm in het kleine. Laten we ons daar maar aan vasthouden."

Wesselius denkt dat het daarom wel druk wordt volgend jaar. "Het zal nog zeker passen en meten worden. Volgend jaar wordt verschrikkelijk druk als je ziet wat er allemaal is uitgesteld aan van alles en nog wat. Ik houd mijn hart wel wat vast. Maar het is niet anders."