Begrip maar ook teleurstelling bij VNO-NCW over verlenging coronamaatregelen

"Dat is een zware slag", zegt Sieger Dijkstra. Hij is voorzitter van VCO-NCW Noord. "32 bedrijfstakken hebben plannen ingeleverd om verantwoord zaken te doen, maar dat kan nog niet." Dijkstra begrijpt de spagaat van het kabinet. De gezondheid staat volgens hem altijd voorop, maar zo zegt hij: "De zorg moet ook betaald worden. Je moet dus ook aan de economie denken."

Toch hoopt hij dat het kabinet bedrijven op korte termijn perspectief geeft: "Dat er gekeken wordt naar de protocollen die al gemaakt zijn voor die anderhalvemetereconomie. Dat je de ondernemers laat werken aan volgende stappen."

Extra steun voor ondernemers

Dijkstra wil dat het kabinet met nieuwe steunmaatregelen komt voor het bedrijfsleven. "Het water staat veel ondernemers al aan de lippen. We gaan niet ontkomen aan extra faillissementen opleveren helaas want de reserves die bedrijven hadden, denk aan de horeca, raken op."

Dijkstra hoopt dan ook dat als het kan, de mensen hier in eigen land en regio hun geld uitgeven: "Dat je naar een restaurant gaat om daar een maaltijd af te halen, in eigen land, hier in het noorden op vakantie gaat. Geef hier je geld uit."

Licht aan de horizon

Hoewel de werkgevers op meer hadden gehoopt, zijn er ook lichtpuntjes. Zo gaan de basisscholen weer open en mogen kinderen onder de 12 jaar weer vrijuit sporten. Dijkstra: "We zien een beetje licht maar wanneer de zon opkomt weet niemand. We moeten dan ook nu slim zijn met z'n allen. Dus de tijd gebruiken om werk te maken van opleidingen en van digitalisering. Dan komen we straks als het weer kan sterker en beter uit de startblokken."