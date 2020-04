Online audities voor theatervoorstelling De Tocht beginnen

De voorstelling over de Elfstedentocht moet net zo'n groot gebeuren worden als Soldaat van Oranje en gaat in première op 2 oktober 2021. Dat lijkt nog ver weg, maar de audities moeten nu wel beginnen.

Er zijn in de voorstelling vijf hoofdrollen voor rond de dertig jaar die een vriendengroep spelen en een grote rol voor een vrouw van zo'n vijftig jaar. Er zijn al reacties binnen voor deze rollen, zegt assistent-regisseur Tjerk Kooistra.

Elfstedentocht trekt acteurs

"Het thema Elfstedentocht werkt goed. We hebben ook reactie gekregen van mensen waar we nog nooit aan gedacht hebben om ze te vragen." Kooistra mag geen namen noemen maar omschrijft wel een acteur. "Hij speelt in Duitsland en is een wereldster in musicalland. Wij hadden er niet eens van gedroomd om hem te vragen, maar hij heeft ons benaderd."

Wat volgens Kooistra ook meespeelt is corona. "Er gaan projecten niet door en acteurs komen daardoor vrij."