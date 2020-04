LIVEBLOG: kinderen naar school, evenementen geschrapt, geen bezoek verpleeghuizen

In het radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn van Omrop Fryslân is er veel aandacht voor het coronavirus. Natuurlijk is er een deel van de persconferentie van premier Rutte van dinsdagavond terug te luisteren, net als de eerste reacties van Sybrand BUma, Sieger Dijkstra van VNO-NCM en Albert Helder van Proloog.

Ook komen er meerdere sportevenementen in de uitzending: het SKS Skûtsjesilen en de PC Franeker. Want ook die gaan niet door. Als laatste is er aandacht voor openluchttheaters die geannuleerd zijn.