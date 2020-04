LIVEBLOG: Er liggen nu 56 mensen met corona in Friese ziekenhuizen

De politie moest dinsdagmiddag ingrijpen in een ruzie aan de Wijbrand de Geeststraat in Leeuwarden. De melder wilde echter niets weten van bemiddeling, één van de personen heeft toen een politieman in het gezicht gespuugd. De politie heeft de verdachte daarna in zijn woning aangehouden. De 46-jarige man wilde niet meewerken en beet een politieman in de vinger. Met geweld en pepperspray is de Leeuwarder onder controle gebracht. Daarna kreeg de verdachte een 'spuugmasker' op.

De agent die bespuugd is, heeft aangifte gedaan van belediging en mishandeling. De politieman die in de vinger is gebeten, doet ook aangifte van mishandeling. Van de verdachte wordt in COVID-19 test afgenomen om te kijken of de persoon het coronavirus heeft.