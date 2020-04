Van SKS Skûtsjesilen tot Psy-Fi: deze evenementen gaan niet door

Festivals

Grote festivals zoals Glemmer Beach, Dokk'em Open Air, Veenhoop Festival en Psy-Fi gaan ook niet door. "We zitten al een poos in de annuleringen", vertelt festivalorganisator Wiebe Kootstra. "Het is de vraag of de festivals in september wel doorgaan." Kootstra organiseert onder andere Psy-Fi, Veenhoop Festival en het Oktoberfest. Toch is hij blij met de concrete uitspraken. "Hoe zwaar kut het eigenlijk ook is."

Er staan veel jubilea op de evenementenkalender. "Het Fries Straatfestival zou dit jaar veertig jaar bestaan, Glemmer Beach tien jaar en natuurlijk 75 jaar vrijheid. Het zou een jubileumjaar worden, maar is een rampjaar." In 2021 hebben we zeventig jaar Veenhoop Festival. "Johan, de voorzitter van het fesitval, heeft al een grote headliner geboekt." Wie dat is, houdt Kootstra nog stil.

"Voor het Oktoberfest hebben we een vergunning aangevraagd om het in oktober te laten plaatsvinden." Eerst zou het festival niet doorgaan. "Maar ik hoop dat we een alternatief kunnen bieden, en dat we nog wat verdividatie kunnen brengen", zegt Kootstra.

De festivals die dit jaar in ieder geval niet doorgaan, zijn: Psy-Fi, Veenhoop Festival, Glemmer Beach, Dokk'em Open Air, Into the Grave, Into the Great Wide Open en SimmerDeis.

Openluchttheaters

Jelle Wesselius is voorzitter van Stichting voor Amateurtoneel in Fryslân en dit jaar ook nog jurylid van Gouden Gurbe. Een beter jaar kon ik niet hebben", grapt hij. "Tien van de dertien aanmeldingen voor de Gouden Gurbe gaan niet door. Bij drie voorstellingen staat nog een vraagteken, maar repeteren is bijna onmogelijk."

Zoals het nu lijkt gaan de theaters in Jorwert en Arum nog door, evenals de jongerenploeg van Jorwert. "Het is hartstikke sneu, maar we blijven positief: dan hebben we volgend jaar extra veel te zien." De dorpen die niet ieder jaar een openluchttheater organiseren, zoals Metslawier en Warten, zullen het in 2021 weer proberen, naast de andere dorpen die dan ook een openluchttheater organiseren.