PC-voorzitter Ids Hellinga over uitstel: "Geen publiek betekent geen PC"

Hellinga zegt: "We hebben de vergunning eerder al aangevraagd en toen ook meteen de datum van 30 september genoemd. Maar het is natuurlijk maar een datum. Het kan zijn dat er in juli nog maatregelen volgen. Dan kunnen we niet overzien. Maar het moet niet zo zijn dat we in november balen dat we de PC niet georganiseerd hebben, en het wel gekund had. Daarbij: we zijn aan ons publiek en de kaatsers verplicht om alles op alles te zetten, zodat de PC gekaatst kan worden."

"Geen publiek betekent geen PC"

Een PC zonder publiek is voor de commissie geen optie. Hellinga: "Daar hebben we geen tien seconden over gesproken. Geen publiek betekent geen PC."

De kaartverkoop zal in dit nieuwe scenario starten rond augustus. Hellinga: "Dat is voor ons de datum van 'go or no go'. Dat heeft ook met leveranciers te maken, waaronder de tribunebouwers. We hebben twee maanden nodig om alles in beton te gieten." Ook de PC gaat een onzekere periode tegemoet.

Hellinga: "We hebben nog een half jaar, dus dat geeft mogelijkheden. Aan de andere kant: het is niet een lullig virusje. Het kan alle kanten op. De overzichten die de overheid op 21 april presenteerde, geven moed. Maar we zullen het beleven. We hebben Rutte zijn schema niet."