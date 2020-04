Fryslân fan Boppen: hier vliegt de drone woensdag en donderdag langs

Derde Elfsteden-etappe

Woensdag 22 april doen we de derde Elfsteden-etappe. We filmen in plaatsen van Dongjum tot Aldtsjerk. We vliegen met twee teams die tussen 9.00 en 13.00 uur elk een deel van de route filmen. Team één vliegt van Dongjum, Berltsum, Sint-Annaparochie, Vrouwenparochie, Alde Leie, Hijum naar Stiens. Team twee gaat van Feinsum naar Bartlehiem, Burdaard, Dokkum en Aldtsjerk.