Buma: "Jammer voor Friese evenementenzomer, maar begrijpelijk besluit"

Buma, die ook voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân is, was dinsdagavond te gast in een extra uitzending van Fryslân Hjoed bij Omrop Fryslân. Hij zag en hoorde hoe Mark Rutte in een persconferentie vertelde over het verlengen van een aantal maatregelen tegen het coronavirus en het verruimen van maatregelen.

Voor Fryslân zijn de gevolgen daarvan groot. Basisscholen mogen bijvoorbeeld weer open, maar dan wel met kleine groepjes leerlingen. Ook tandartsen mogen weer aan het werk en jongeren (tot 18 jaar) mogen weer georganiseerd sporten. Maar de horeca blijft dicht, de kappersbranche ook. En vergeet niet het betaalde voetbal en de Friese evenementen in de zomer: die kunnen allemaal geschrapt.

"Diepe crisis"

Laatstgenoemde is heel jammer, vindt ook Buma. "Het is een lange lijst", zei hij, verwijzend naar de juni-, juli- en augustusmaanden zonder voetbal van SC Heerenveen en SC Cambuur, zonder Sneekweek en skûtsjesilen en zonder PC (al is die verplaatst, naar 30 september) of de Profronde van Surhuisterveen. En uiteraard geen dorpsfeesten op de momenten waarop ze gepland waren, geen festivals en geen openluchttheaters deze zomermaanden.

"Als Friezen moeten we beseffen dat we in een diepe crisis zitten", zei Buma. "We kunnen nu niet denken: we gaan over tot de orde van de dag. We zitten er middenin, en we zitten er nog lange tijd in.

Hoop houden

Toch wel hoop houden. "Er zullen veel dingen geannuleerd worden, veel ondernemers kunnen nog niet aan het werk. Maar we werken en samen aan om het coronavirus eronder te krijgen. Dat is de boodschap."

Dat de maatregelen niet extra verruimd worden voor het minder hard getroffen Noord-Nederland snapt Buma wel. "Er wordt landelijk gekeken en gedacht. Als er zaken in Noord-Nederland openen, krijg je dat mensen gaan reizen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling in de strijd tegen het virus."