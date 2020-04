VIDEO: Extra Fryslân Hjoed met persconferentie coronavirus en reactie Buma

Kijk hier de extra editie van Fryslân Hjoed terug, die dinsdagavond in verband met de perseconferentie van premier Mark Rutte is uitgezonden. Tijdens de persconferentie werd duidelijk welke maatregelen het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Daarna heeft Sybrand Buma van Veiligheidsregio Fryslân een reactie gegeven op de besluiten en wat ze voor Fryslân betekenen. Ook waren er reacties van Albert Helder, bestuurder van Proloog, en Sieger Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW Noord.