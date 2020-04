LIVE: Extra Fryslân Hjoed met persconferentie coronavirus en reactie Buma

Wat betekenen de maatregelen voor Fryslân?

De NOS meldt dat premier Rutte waarschijnlijk bekend zal maken dat de basisscholen op 11 mei weer open mogen. Of alle kinderen meteen allemaal naar school kunnen of dat een deel van de kinderen weer welkom is, moeten de schoolorganisaties zelf bepalen in overleg met het ministerie van Onderwijs. Alle andere maatregelen uit de 'intelligente lockdown' zullen worden verlengd tot 19 mei. Dat betekent dat bijvoorbeeld de horeca voorlopig nog niet open mag.

Verder zal in de persconferentie duidelijk worden dat alle evenementne tot 1 september worden verboden. Dat betekent nogal wat voor het zomerseizoen in Fryslân. Denk aan activiteiten zoals muziekevenementen, sportevenementen zoals de PC in Franeker, het skûtsjesilen, de Friese Ballonfeesten in Joure en diverse festivals.