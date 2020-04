Kapperszaak en kledingwinkel klaar voor 1,5 meter-economie

Kleding in speciaal rek

Dezelfde strenge maatregels zien we ook terug bij de kledingwinkel van Coby-Oomen-Hitman en Erik Oomen. Zij hebben een zaak in Stiens. 'Meneer & mevrouw Hoekstra'. Sinds vorige week zaterdag zijn ze weer open. Klanten worden gevraagd om de handen te desinfecteren als ze de winkel binnenkomen. De koffietafel is dicht, gepaste kleding hangt op een speciaal rek voordat het terug de winkel in gaat.