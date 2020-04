De Rouwe: "Rijk, KNSB en NOC*NSF moeten ook bijdragen aan Thialf op termijn"

"Als provincie zijn we trots op Thialf. Feit is dat we het 'Wimbledon van het schaatsen' zijn", zegt De Rouwe. "Wij hebben het er graag voor over Thialf te helpen, maar we zeggen wel: het kan niet zo zijn dat alleen de de lokale overheid betaalt voor topsport."

Hij erkent dat er veel gemeenschapsgeld naar Thialf gaat. "Maar Thialf is van ons allemaal." Toch wil De Rouwe dat andere partijen ook financieel over de brug komen in de toekomst. "Het Rijk, de KNSB, NOC*NSF. Die kunnen ook niet alles betalen, maar wij evenmin. Samen kunnen we echter wel meer doen."

Hoofdsponsor voor Thialf?

De financiële steun is bedoeld voor de periode tot en met september 2022. De Rouwe ziet mogelijkheden voor structurele oplossingen. Die moeten de komende jaren worden uitgezocht. "Misschien kan er wel een hoofdsponsor komen voor de naam Thialf", zegt hij bijvoorbeeld.

Wethouder Jelle Zoetendal stelt dat Thialf onlosmakelijk verbonden is met Heerenveen en vice versa. "Als we nu financieel niks doen, kunnen de deuren na de zomer niet meer open. Dit is een overbruggingskrediet, maar we hebben Thialf wel gevraagd om met een plan te komen voor de langere termijn."

Ontslagen

De ijshockeyhal zal ook een rol spelen in de langetermijnplannen. Wat gebeurt daarmee? Zoetendal wil niks toezeggen, maar het is volgens hem wel de bedoeling die te behouden in het kader van het totale ijssportaanbod van Thialf.

Overigens hebben de financiële problemen van het ijsstadion ook grote gevolgen voor sommige medewerkers. Er zullen ontslagen vallen. Pijnlijk, aldus directeur Marc Winters, maar noodzakelijk. Het gaat om 9 fte.