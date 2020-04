Nyk de Vries zou het Grut Frysk Diktee voorlezen, maar door corona voorlopig niet

In 2018 deden er 600 deelnemers mee aan het Grut Frysk Diktee, dat toen op het Oldehoofsterkerkhof was. Dinsdag zou er weer een dictee zijn, nu weer gewoon in de Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden. Maar door het coronavirus gaat dat niet meer door. "Ik had de tekst al af en opgestuurd naar de commissie. Het is 75 jaar bevrijding, dus vrijheid was het thema."

De Vries geeft aal dat zijn Fries ook niet altijd correct is. "Ik kom zelf uit de Wâlden, dus ik praat zelf niet volledig geef. Maar het is toch mooi dat sommige woorden in het onthoud blijven en dat oude Friese woorden ook nog worden gebruikt. Het zou mooi zijn als het dictee in juni nog kan. Misschien moeten wij allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar in een sportzaal zitten."