Als laatste van de Friese Waddeneilanden heeft de gemeente Ameland nu ook een smook- en stookverbod ingesteld, vanwege de droogte. Het verbod geldt tot en met 14 september in bossen en natuurgebieden. Naast op de Waddeneilanden geldt er ook al een smook- en stookverbod in Oost- en Weststellingwerf en in Opsterland.