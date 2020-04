Thialf krijgt 2,9 miljoen euro 'reddingskrediet' van provincie en gemeente

IJsstadion Thialf krijgt 2,9 miljoen euro aan financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Dit om de financiële problemen op te lossen. Door diverse structurele tegenvallers kampt Thialf over het lopende seizoen met een tekort van 1,1 miljoen euro. De bijdrage van de overheden is bedoeld om het herstelplan 'Slank en slim' door te voeren. "Als we niets doen, gaat Thialf failliet", aldus gedeputeerde Sander de Rouwe. Provinciale Staten moet nog groen licht geven voor de steun.