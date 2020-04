Corry Minkema winkelt in Amerika met zelfgemaakt mondkapje

"Scholen blijven vermoedelijk ticht tot de zomer"

Minkema woont ongeveer een half uur rijden van New York. In die metropool zijn zoveel mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus of er aan zijn overleden, dat mensen verplicht zijn om mondkapjes te dragen. Ze vindt het soms wel eens beangstigend als ze zich bedenkt dat dit zo dichtbij huis zich allemaal afspeelt. Zelf woont ze in een groene omgeving en kan ze iedere dag een wandeling maken. "De scholen zijn voorlopig gesloten tot 15 mei, maar het schoolseizoen loopt hier begjin juni af, dus ik denk dat de scholen ook niet meer openen." voor Minkema is dat een bijzondere situatie, want ze zou dit jaar met pensioen gaan.

Verschillende regels in Amerika

In de verschillende Amerikaanse staten gelden ook verschillende regels. "En dat is wel vervelend, want de mensen die in hun eigen niet naar de parken mogen, komen dan bij ons voor hun ontspanning. En dat lijkt mij ook niet de bedoeling. Er zouden eigenlijk in het hele land dezelfde regels voor iedereen moeten gelden."