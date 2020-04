GGZ Friesland: digitale zorg neemt toe, oplossing in coronatijd

Bij eHealth draait het om het volgen van online behandelmodules. Mensen kunnen dat thuis doen en er is via beeldbellen contact met de behandelaar. GGZ Friesland laat weten dat uit eigen onderzoek blijkt dat het aantal digitale behandelingen sinds de coronacrisis flink is toegenomen. Volgens de organisatie, die al sinds 2015 eHealth inzet naast gewone zorg, is het aantal nieuwe eHealth-patiënten de afgelopen tijd met 80 procent toegenomen.

Door de maatregelen omtrent het coronavirus kunnen in de ggz-branche veel afspraken niet doorgaan op de manier zoals dat tot voor kort ging. Joeri van der Goot, projectleider eHealth bij GGZ Friesland, legt uit waarom digitale zorg een oplossing biedt.

"Telefonische afspraken kunnen een goede manier zijn om de patiënt te spreken. Maar om het nog persoonlijker te maken, bieden wij iedereen de mogelijkheid tot beeldbellen. Op die manier kunnen wij de patiënt in de ogen kijken en observeren hoe zij zich bewegen. Wij denken zo de behandelkwaliteit aan onze patiënten te kunnen blijven garanderen."

Webinar voor behandelaren

Een groot voordeel van eHealth is volgens hem dat patiënten snel en overal een behandeling kunnen volgen en dat ze de modules vanuit eigen huis kunnen doen. Ook voor behandelaren kan het efficiënt zijn. Van der Goot: "Sommige collega's reizen veel om patiënten te zien en te spreken. Dit is soms voor een kort bezoek, we willen graag kijken of we na de crisismaatregelen de korte bezoeken kunnen doen aan de hand van beeldbellen."

Om ervoor te zorgen dat medewerkers goed op de hoogte zijn van wat er mogelijk is aan digitale zorg en hoe die moet worden geboden, zendt GGZ Friesland intern elke week een webinar uit. Die moet zorgen voor kennisdeling onder collega's, om zodoende de mensen die behandeling nodig hebben beter te kunnen helpen.