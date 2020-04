Inzameling voor de Voedselbank in Leeuwarden

Er staat een grote oude kar voor de deur van de kerk. Mensen kunnen er dinsdag en woensdag houdbaar eten in doen. De Voedselbanken willen naast soep ook graag vlees in blik hebben, 'want dat kunnen ze uitgeven wanneer hen dat past,' zegt Fetze Elgersma van de kerk. Normaal gesproken staat de kar in de kerk en is deze ook bedoeld om eten op te halen voor de Voedselbank. Maar de nood is nu echt hoog en de kerk dicht. Door op een paar momenten eten in te zamelen, probeert de kerk alsnog een bijdrage te kunnen leveren aan het tekort bij de Voedselbank.

Tjokvol

Er zijn meteen mensen die het eten in de kar doen, zoals Sytske Dijkstra. Zij heeft soep, rijst en vlees gebracht: "Ik dacht er moet maar even wat meer deze kan uit dan anders bij de kerk." Haar koffer op wieltjes zit helemaal vol. Dijkstra heeft eerst speciaal boodschappen gedaan om bij de kar langs te brengen.

De kar ligt dinsdag om 11 uur al vol. Auke Timmermans van de kerk hoopt dat ze het 'niet eens kunnen houden, dat we zóveel spullen krijgen.' Het laatste moment waarop er eten in de kar kan worden gedaan, is woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Daarna gaat al het spul in een busje naar de Voedselbank in Leeuwarden.