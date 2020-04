Omrop Fryslân wint NL Award voor 'Jennifer to the Max'

De Youtubeserie 'Jennifer to the Max' gaat over Jennifer de Vries die op zoek gaat naar het echte verhaal achter de dood van haar buurjongetje Max. Hij overleed op zijn schoolreisje in Berlijn aan een alcoholvergiftiging. De serie van programmamaker Halbe Piter Claus is gemaakt om het Fries te stimuleren onder de jongeren.

Omrop Fryslân werd in vijf van de zeven categorieën genomineerd voor een NL Award. Minister Slob zou de gouden NL Awards eerder al uitreiken op 25 maar op het NL Media event, maar door de uitbraak van het coronavirus werd dat afgezegd. De bekendmaking gebeurde dit jaar via de website van de RPO.