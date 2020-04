Een 32-jarige inwoner van Utrecht die veroordeeld is tot een gevangenisstraf voor onder meer het plegen van plofkraken, is vorige week aangehouden door de Friese politie. Die maakte dat dinsdag bekend.

De man kreeg in juni 2019 tien jaar cel opgelegd door een rechter, maar was voortvluchtig. Eigenlijk had de man, die hoger beroep aantekende tegen de uitspraak, al in voorlopige hechtenis moeten zitten. Hij werd sindsdien landelijk gezocht.