Hoe moet het verder met Thialf? Het woord is aan de provincie

In december 2019 zei Thialf-directeur Marc Winters al dat er een tekort is van 700.000 euro. Daarom moest er een herstelplan komen. De directie heeft dat begin deze maand naar de aandeelhouders gestuurd. Dat zijn de provincie én de gemeente Heerenveen. Dinsdagmiddag zal voor het eerst duidelijk worden welke oplossingen zij zien.

Een van de mogelijkheden om de kosten te verlagen, is het ontslaan van personeel. Het ijsstadion heeft enkele tientallen mensen in dienst en het is niet ondenkbaar dat er tien arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Coronacrisis

De problemen van Thialf zijn niet nieuw, maar de coronacrisis heeft ook invloed. Zo moesten de deuren van het ijsstadion eerder gesloten worden dan normaliter in een seizoen en bovendien loopt Thialf inkomsten mis uit evenementen en concerten.

Het coronavirus zorgt bovendien voor complicaties in het uitvoeren van het herstelplan. De directie is namelijk verplicht om een bijeenkomst uit te schrijven voor al het personeel. Maar door de huidige coronamaatregelen is dat onmogelijk. De communicatie met de medewerkers verloopt via e-mail.

'Slank en slim'

De Thialf-directie onderzocht de afgelopen maanden verschillende scenario's. Een ervan is een plan genaamd 'Slank en slim'. De raad van commissarissen staat achter die variant, het woord is vandaag aan de aandeelhouders.

In het plan zou Thialf zich concentraren op de de hoofdtaken, te weten schaatsen en topsport. Het financiele tekort zou daarmee teruggebracht kunnen worden tot een half miljoen euro. Wel zou eenzelfde bedrag dan nog moeten worden bijgedragen door de aandeelhouders.

De provincie investeerde in 2016 maar liefst 50 miljoen euro in de renovatie van Thialf. Of ze opnieuw bereid is om enkele tonnen of zelfs nog meer in het ijsstadion in Heerenveen te steken, zal dinsdagmiddag duidelijk worden. Gedeputeerde Sander de Rouwe sprak eerder al van een 'fors tekort', maar zei ook dat hij het dossier eerst goed wilde bestuderen.