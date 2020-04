Schoolbestuurder Proloog: "Duidelijke protocollen nodig met concrete handvatten"

Leerkrachten vinden de situatie nog te onveilig om de schooldeuren weer te openen als voorheen, vertelt Albert Helder van Proloog. "Wij zitten nu in week zes en onze schooldeuren hebben altijd op een kier gestaan. Wij hebben natuurlijk wel noodopvang verzorgd aan relatief kleine groepen. En zo konden wij toch veiligheid bieden. Begeleiding en onderwijs bieden aan kwetsbare kinderen ging ook gewoon door, maar dat hebben wij gedaan met maximaal zeven kinderen in een lokaal."

Veiligheid voorop

Voor Helder is het belangrijk dat zijn mensen veilig kunnen werken. "Als er vanavond duidelijkheid komt over dat de scholen en de opvang weer open zullen, dan moeten er ook duidelijke protocollen uit voortkomen die veiligheid bieden. Er moet duidelijkheid komen, om het personeel goede handvatten te geven. Maar zeven kinderen in een lokaal vinden wij maximaal, maar kun je beukers niet uitleggen natuurlijk."

Helder zegt dat sommige leerkrachten zelfs tot een risicogroep behoren, maar misschien ook wel in een huis wonen met mensen die daar onder vallen. "Dat is spannend. Bovendien zijn de mensen nu ook moe. Ze hebben onderwijs op afstand verzorgd of noodopvang geboden, maar sommigen hebben natuurlijk zelf ook kinderen aan de keukentafel zitten. De meivakantie is straks meer dan welkom."