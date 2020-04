Omrop TIP: Eerste Friese reacties van persconferentie Rutte in Fryslân Hjoed

In de persconferentie maken premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekend of de maatregelen met ingang van 28 april kunnen worden versoepeld of niet. Duidelijk wordt dan ook hoe dat zal worden aangepakt.

In de studio praat presentator Arjen de Boer aansluitend verder met Sybrand Buma, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân. Buma vertelt hoe over zijn kijk naar de maatregelen die het kabinet nu neemt. Maandag zat Buma nog om tafel om advies te geven over hoe Veiligheidsregio Fryslân naar de toestand van het coronavirus in Fryslân kijkt.