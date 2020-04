Coronaproof op de kermis: hoe houd je 1,5 meter afstand in het spookhuis?

Publiek niet welkom

De proefkermis blijft veertien dagen staan. In die tijd kunnen zaakkundigen en kermismeesters met eigen ogen zien of de uitgedachte maatregelen voldoende zijn en goed werken. Atze Lubach is de voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders Bovak: "Er staan hier nu zo'n 30 attracties, zoals de botsauto's, een reuzenrad, maar ook een spookhuis, draaimolen, oliebollenkraam, grijpers. Alles staat er, maar het is niet open voor publiek."

Protocollen

Zonder protocollen mogen ondernemers de kermis niet openen. "En dus geven wij gehoor aan de oproep van minister Wiebes van Economische Zaken om na te denken en plannen uit te werken over hoe wij in de anderhalvemetergemeenschap wel kunnen werken. Het mooie is dat wij met deze proefopstelling ook echt kunnen laten zien."