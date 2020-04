BAM bouwt nieuw logistiek centrum op vliegbasis Leeuwarden

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met gebouwarchitect cepezed, landschapsarchitect Hosper en abtWassenaar, dat verantwoordelijk is voor de constructieve onderbouwing, bouwfysica en brandveiligheid.

BAM is al begonnen met de voorbereidingen voor de ontwerpfase. Als het technisch ontwerp in het eerste kwartaal van 2021 klaar is, gaat de bouw in het voorjaar van 2021 van start. De beoogde oplevering staat gepland in juni 2022.