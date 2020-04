Verhalen van Tryater: even toe aan afleiding

Afscheid

Er wordt veel via Zoom gerepeteerd voor de voorstelling '1001 en 1 nacht'. Met de voorstelling neemt artistiek leider Ira Judkovskaja na meer dan twaalf jaar afscheid van Tryater. De voorstelling zou aan de rand van Leeuwarden zijn, op de plaats waar ooit de asbult was, maar dat kan niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Er wordt nu onderzocht hoe de voorstelling het best online uitgevoerd kan worden, de première is eind mei.

De repetities zijn digitaal, Ira geeft instructies en praat iedereen bij. De acteurs zitten thuis achter hun computers. "We hebben nog niet alle props en kledingstukken. De kroon voor Jochem is per ongeluk bij Dimitri bezorgd om maar een voorbeeld te noemen."

Ze vertelt dat het een lastig moment was toen ze iedereen moest bellen om te vertellend dat het oorspronkelijke stuk niet door kan gaan. "Sommigen dachten: dan beginnen we online en maken we het later af. Maar ik zei nee, we gaan iets bedenken en maken, dat ook online te zien is."

Verhalen

Naast deze vernieuwende wijze van theater maken gaat het theatergezelschap met hun randprogrammering Tryater Rûnom juist terug in de tijd. Acteurs en medewerkers pakken de telefoon op en bellen mensen om een verhaal te vertellen. Een van hen is actrice Eline de Vries. "Het is best wel spannend. Ik zit elke keer toch weer met zweet in mijn handen, hoe hij of zij het vindt, want je ziet het publiek nu niet."

De vertellers kunnen kiezen uit een groot aanbod aan verhalen en sprookjes. "Maar ook mythes en sagen. Vandaag heb ik een stuk voorgelezen uit 1001 en 1 nacht: Sinbad de zeerover." Het gaat om de verhalen, maar aan het einde wordt er vaak ook nog wel een praatje gemaakt. "Laatst had ik een man aan de telefoon die zei: dit verhaal gaat echt over mij! Toen kreeg ik een klein levensverhaal te horen."