Broedgedrag van grutto in kaart gebracht met geolocator

Ontdekking

Het onderzoeksteam van Verhoeven ontdekte dat alle grutto's een tweede nest maakten als het eerste verloren was. "Tot nu toe waren de schattingen dat dit in 20 tot 45 procent van de gevallen gebeurde. In gewone studies waarbij nesten werden geobserveerd zijn blijkbaar veel tweede nesten aangezien voor eerste pogingen, of ze zijn helemaal niet gezien. Tijdens het broedseizoen verschuift onze aandacht doorgaans van het vinden van nesten naar het volgen van de ontwikkeling van de kuikens", legt Verhoeven uit.

Wat ook uit het onderzoek blijkt is dat de grutto na 18 mei geen nest meer maakt om zijn eerste broedsel te vervangen. Verhoeven is daar erg enthousiast over. "Al in 1954 heeft een bioloog experimenten gedaan waarbij hij nesten van grutto's verstoorde. En daarbij zag hij dat er na 20 mei geen vervangend nest werd gebouwd, dat is bijna exact dezelfde datum! Het is intrigerend dat er zo'n strikt einde is aan het broedseizoen. Waardoor komt dat? Dat zou ik graag willen ontdekken."