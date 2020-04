LIVEBLOG: kinderen naar school, evenementen tot 1 september van de baan

De '1,5 meter-proefmerke' is foar ûndernimmers yn de merkebrânsj in útkomst. Om't harren sektor ek noch hieltyd stilleit fanwegen de coronakrisis, binne sy mei in grut eksperimint begûn om de merke yn de 'oardelmetermienskip' in plakje te jaan. Hoe hâlde je no bygelyks dy ôfstân yn in spûkhûs? Yn Apeldoorn is op it stuit in hiele grutte merke opboud.

De proefmerke bliuwt fjirtjin dagen stean. Yn dy tiid kinne saakkundigen en karmasters mei eigen eagen sjen oft de úttochte maatregels ôfdwaande binne en goed wurkje. Atze Lubach is de foarsitter fan de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders Bovak: "Der stean hjir no sa'n 30 attraksjes, lykas de botsauto's, in reuzerêd, mar ek in spûkhûs, draaimûne, oaljekoekskream, gripers. Alles stiet der, mar it is net iepen foar publyk."