LIVEBLOG: 455 mensen positief getest, 48 mensen gestorven

In het radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn van Omrop Fryslân is er veel aandacht voor het coronavirus. Althans, aan onderwerpen die zijdelings te maken hebben met de gevolgen van het virus. Directeur Rinse Bleeker van Sportstad Heerenveen pleit voor het weer open gooien van sportfaciliteiten voor topsporters. Echter, er is een sporter die wel doorgaat, en dat is Jan Teake Dekker. In een reportage is van alles te horen over zijn sport: kloksimultaan dammen.

Theatergroep Tryater probeert het publiek thuis op te zoeken en belt mensen met verhalen. Notarissen merken dat zij in deze tijden van corona meer vragen van mensen krijgen over het regelen van alles wat met leven en dood te maken heeft. En als laatste is er na achten een gesprek met een kermisman: want kan een spookhuis wel open als je 1,5 meter afstand moet houden?