Rinse Bleeker: "Gooi de topsportfaciliteiten weer open"

"Volgens mij hebben wij er wel belang bij. Dan komt er ook wat energie los." Zo begint Bleeker. "Aan de andere kant, we hebben te maken met een virus. We weten niet hoe het komt. Maar de topsport zou wel weer een begin kunnen maken." Topsportbonden hebben dat al aangegeven en Maurits Hendriks voert de druk al wat op door te zeggen dat topsporters weer aan de slag kunnen, als het aan hem ligt. "Wat mij betreft wordt er heel gefaseerd weer gestart met topsport."

Sportstad Heerenveen is er klaar voor

Volgens Bleeker is Sportstad Heerenveen er klaar voor. "We hoeven hier niet heel veel aan te passen voor de topsporters. Het gaat om zeven of acht turners. Die kun je gecontroleerd, bijvoorbeeld in tijdssloten, weer aan het trainen laten. Dat geldt niet voor teamsporten of voor judo." Maar breedtesport in team-verband is bijna niet te organiseren. Maar in de fitnesszaal kunnen wij wel wat doen."