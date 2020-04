Dit verwacht directeur Veiligheidsregio Fryslân van het kabinet

Kleinhuis ziet wel graag dat er niet alleen gekeken wordt naar wat niet mag, maar ook naar wat wel mag. "Waar ik op hoop dat dat morgen naar buiten komt dat wij binnen de regels doen wat wél kan. Dat gaat over het vormgeven van die 1,5 meter-maatschappij, bijvoorbeeld bij sportscholen. Dan kan de boel langzaam wat losser. Ik verwacht dat het kabinet dinsdag wel wat regels losser maakt, maar niet veel. Sporten als tennis of golf kunnen prima onder bepaalde condities. Met name die 1,5 meter", zegt Kleinhuis.

Regels

Toch zal er niet direct sprake zijn van een grote verruiming van de coronamaatregelen, denkt hij. "Je moet er niet op rekenen dat je met grote groepen bij elkaar moet komen. Dan is het risico op besmetting te groot. Eigenlijk wil ik ons als Friezen wel een compliment geven, want volgens mij houden wij ons vrij massaal aan de regels. Er zijn altijd lui die zich daar niet aan houden, maar dat is een klein deel van de inwoners. Dan zullen wij ook niet twijfelen met de handhaving, en dat komt dan natuurlijk in het nieuws. Maar eigenlijk gaat het hartstikke goed."

Cijfers

In Fryslân zijn er tot nu toe in totaal 48 gestorven aan het coronavirus en er zijn 455 mensen positief getest op het virus. "Die cijfers zeggen natuurlijk niet heel veel", zegt Kleinhuis. "Wij testen mensen in de gezondheidszorg en mensen die ons aangeboden worden, dat is heel wat anders als het random testen onder een bevolkingsgroep. Het zegt niets over het totaal aantal besmettingen in Fryslân."