Oogfonds geeft tips voor gezonde kinderogen met corona

Zo hanteert het oogfonds het 20-20 principe, vertelt oogarts Floor Klink van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Na 20 minuten werk op computer, tablet of telefoon, 20 seconden wat anders doen om te ontspannen, bij voorkeur buiten. Als kinderen te vaak 'dichtbij werken met de ogen' went het oog eraan en groeit het anders dan een normaal oog. Kinderen hebben er niet direct last van. Dat merken ze pas als ze een jaar of 20 zijn. Als ze richting de vijftig gaan, kan dat leiden tot oogziektes als netfluesloslitting of makuladegeneratie.

Wat ook helpt, is kinderen te laten gamen op een groot televisiescherm. Verder wordt aangeraden om dagelijks op zijn minst twee uur buiten te zijn, of het nu bewolkt is of de zon schijnt, het is evenveel.