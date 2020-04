Fries Museum hoopt dat oorlogstentoonstelling ook nog fysiek open kan

Jorrit Volkers is eigenaar van de beide wagens. "Deze jeep is in de oorlog met de Canadezen naar de provincie gekomen, daarna stond het een hele poos in een museum. Dat heb ik opgekocht met een vriend van mij. De jeep was er slecht aan toe, maar hij is opgeknapt en het is écht een originele. Dat vinden wij leuk. De Dodge is gemaakt in Canada. Dat zijn zeer eigenzinnige mensen, de wagen is smaller gemaakt, hij kan in een glider door de lucht worden vervoerd en hij kon door het water."

Het is nog een flinke klus om de wagens in het museum te krijgen. "De lift was niet sterk genoeg voor de Dodge. Wij zullen het nu op een dieplader doen, die rijden we naar binnen toe en dan in de grote lift. Die kan het wel hebben. Maar wat improviseren hoort er ook bij," lacht Volkers.

Herdenken

Volkers had zich voorbereid op een mooie herdenking dit jaar, maar vanwege het coronavirus loopt het allemaal anders. "In 2015 hadden we hier nog 18 Canadese veteranen, in 2018 nog 6. Nu hadden we ook 6 verwacht, en zo'n 120.000 mensen in de stad op 5 mei. Dat moet nu volgend jaar maar."