Temperatuur opnemen en afstand tussen apparaten: sportschool in het nieuwe normaal

Bij het Bewegingscentrum Drachten zijn ze er klaar voor. De stickers met de looproutes zijn op de grond geplakt en er is ruim de mogelijkheid de handen te ontsmetten. Apparaten zijn weggehaald om ruimte te scheppen, aldus eigenaar René de Jong. "We hebben drie verhuiswagens vol apparaten weggehaald en opgeslagen. Dat is best veel, maar we kunnen - als we we het slim aanpakken - toch al onze klanten laten sporten."

Thuis douchen

Om de bezoekersstroom te doseren maakt de sportschool gebruik van een app. Daarin kunnen mensen aangeven wanneer ze willen sporten. Zo is ook meteen duidelijk te zien hoeveel mensen er op een bepaald tijdstip binnen zijn. De Jong: "We begjinnen 's ochtends om zeven uur en gaan door tot 's avonds elf uur. Dat geeft veel ruimte. Mensen kunnen niet in de kleedkamers, niet douchen en ook geen gebruik maken van de sauna."

Al moeten de klanten wel meewerken, voegt De Jong toe. "We kunnen dit alleen doen als mensen zich goed aan de regels en afspraken houden. "