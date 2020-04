SportCast: "Bij Cambuur heb ik de mooiste tijd gehad"

In 2013 wordt Dwight Lodeweges de nieuwe trainer van SC Cambuur. De Leeuwarders zijn het seizoen daarvoor kampioen geworden in de eerste divisie en zijn klaar voor de overstap naar het hoogste niveau. Lodeweges vormt dat seizoen met Henk de Jong een geweldig duo. Later stapt de coach over naar SC Heerenveen. Op het moment is hij assistent bondscoach. In de nieuwe SportCast vertelt hij over zijn periodes in Fryslân en hoe het is om met de beste voetballers van de wereld op het veld te staan.