Actie nodig om trekvogels op het Wad te beschermen tegen klimaatveranderingen

Er komen nog wel een aantal nieuwe onderzoeken naar de gaswinning onder het Wad, zo schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maandag aan de Tweede Kamer. Het gas wordt nu volgens het hand-aan-de-kraan-principe onder het Wad weggehaald; as de natuur schade dreigt op te lopen, wordt de kraan dichtgedraaid. Het Rijk heeft daar tot nu toe geen aanleiding voor gezien. Wiebes laat nu alle factoren die een rol spelen bij het hand-aan-de-kraan-principe nog eens tegen het licht door onder andere de KNMI en Deltares om te zien of dat nog steeds de beste aanpak is om de natuur goed te beschermen tegen gaswinning.

Ook worden er nieuwe voorzeggingen uitgewerkt voor de zeespiegelstijging in het Wad door diezelfde organisaties en TNO. Wiebes schrijft dat het westelijk Wad pas over honderd jaar of later dreigt onder te stropen. Dat is echter op basis van onderzoek uit 2016.