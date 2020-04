Provinciale Staten willen toeristische bedrijven steunen met 'actieplan'

De provincie zal nu de banken vragen om de bedrijven meer tegemoet te komen. "We horen van ondernemers dat het heel moeilijk voor ze is om met de banken in gesprek te komen. Daar ben ik erg van geschrokken." Een beroep op de banken van het provinciaal bestuur zou voor meer bereidwilligheid bij financiers moeten zorgen, want de provincie heeft zelf geen geld om horeca, campings en botenverhuurders te redden. "De provincie kan wel het oliemannetje zijn om de bedrijven te helpen waar dat kan", zegt Stalenburg. Het actieplan toerisme is een initiatief van PvdA, VVD, ChristenUnie en D66.

'Drijf-in' Theehuis

Het Theehuis aan de Pikmar in Grou is op dit moment maar zeer beperkt open als 'drijf-in' restaurant, waar watersporters met hun boot aan de steiger een warme maaltijd kunnen afhalen. "Het stelt qua omzet niet het meeste voor, maar zo blijf je in ieder geval een beetje aan de gang," vertelt ondernemer Timo Slump. Binnen zijn medewerksters bezig om alle stoelen en tafels op anderhalve meter te zetten. Het kost de zaak ongeveer de helft aan capaciteit.

Slump maakt zich ook zorgen over de sector. "Het klinkt misschien gek, maar horeca heeft belang bij andere horeca, want dat zorgt voor gezelligheid. Er hoeft van mij niet een zaak in Grou om te vallen, maar ik maak me wel zorgen."