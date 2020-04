Kinderen voor een dag weer op school in Sondel

De school sluit deze zomer definitief door een fusie. Vanwege het coronavirus loopt het afscheid van de school dit jaar even anders dan dat ze van tevoren hadden bedacht. Directeur Van Dal heeft zijn twijfels of de school voor de zomer nog open kan en dat zou betekenen dat de kinderen hun laatste schooldag bij Op 'e Terp al hebben gehad.

"En dat zou toch wel erg vervelend zijn. Dit is niet hoe we het afscheid wilden en dit is ook zeker niet hoe we het gaan doen", zegt Van Dal. "Als we voor de zomer niet meer open kunnen, dan geven we na de zomer nog een groot feest. We hebben afgesproken dat de school niet als een nachtkaars uit zou gaan, maar met vuurwerk. Dus dat is wat er ook gaat gebeuren."