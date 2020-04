Fries Landbouwmuseum neemt collectie Nationaal Veeteelt Museum over

Het Nationaal Veeteelt Museum heeft 20 jaar geleden in het ki-station van het Land van Cuijk in Beers. De collectie bestaat uit zo'n 2.300 objecten en 25.000 foto's en ander beeldmateriaal. Daar hoort ook een kunstcollectie bij met schilderijen van bijvoorbeeld koeien. Naast de museumstukken brengt het Veeteelt Museum ook veel kunde in, die gebruikt kan worden in het onderwijs.

Volgens het Friese landbouwmuseum is de collectie een mooie aanvulling op het veehouderij-deel van het museum. De historische ontwikkeling van de veehouderij kan goed laten zien worden en er is meer aandacht voor veefokkerij en voortplanting. Het laat zien hoe Nederland in het tweede deel van de 20e eeuw met kunstmatige voortplantingstechnieken steeds meer voor elkaar krijgen.