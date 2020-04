Extra controle in natuur vanwege aanhoudende droogte

In de natuurgebieden van Natuurmonumenten vinden op dit moment extra controles plaats. Het heeft de afgelopen tijd amper geregend en daarom is de natuur erg droog. Dat zorgt voor brandgevaar.

En, bijkomende risicofactor is volgens Natuurmonumenten, dat er nu meer en ook ander publiek naar de bossen komt, nu er verder niets te doen is vanwege de coronacrisis. Dat leidt tot meer overtredingen. Zo gaan bezoekers wandelen met een loslopende hond, gaan ze vliegeren of laten ze een drone de lucht ingaan in een rustgebied. In sommige gevallen wordt er een vuurtje gemaakt in het bos en dat kan grote gevolgen hebben.