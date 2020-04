Swimfun maakt zich op voor anderhalvemetereconomie: kleine groepjes en thuis douchen

Overal staan stellages, er zijn schilders aan het werk en het water is uit het bad gehaald. De tijdelijke sluiting vanwege de coronamaatregelen wordt ook benut om onderhoud te doen. "Het is leeg, het is stil. Het is sportief, maar ook maatschappelijk wel een klein beetje een drama", verzucht Tjebbe van der Meer, hoofd communicatie en ontwikkeling van Sportbedrijf De Fryske Marren. "Geen zwemmers, geen mensen, geen water."

Het zwembad heeft al diverse maatregels genomen om zich aan de anderhalvemetereconomie te houden. Een hele opgave, zegt Van der Meer. Mensen kunnen online een blok reserveren, waarin ze komen te zwemmen. "Dan kunnen ze meteen doorlopen zonder dat ze iemand tegenkomen. En dan moeten ze ook weer op tijd naar huis, zodat er ook anderen in kunnen en we zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in het bad hebben."

Het gaat stapje voor stapje, legt Van der Meer uit. "We beginnen heel kleinschalig met twaalf mensen op twee zwembanen. We hebben het over vijftig mensen in een heel groot zwembad waar er normaal meer dan duizend zwemmen."