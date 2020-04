Verdachte aangehouden na lange achtervolging en flinke zoektocht

Agenten zagen de verdachte rijden op de Zuidergrachtswal in Leeuwarden en wilden hem aan de kant zetten. De man besloot echter de vluchten. Bij de achtervolging werd het gaspedaal flink ingetrapt. In de Resedastraat trof de politie even later de auto van de verdachte aan. Hij was ditmaal te voet gevlucht.

Met hulp van Burgernet kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Daarbij moesten de agenten pepperspray gebruiken. De verdachte zit vast op het politiebureau, onder andere voor het rijden zonder rijbewijs en zijn gevaarlijke rijgedrag.